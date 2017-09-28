Грант Мелкумян: Левон в этом году показывает очень впечатляющую игру

Члены сборной Армении по шахматам Грант Мелконян и Мария Геворгян говорили о Левоне Ароняне, выигравшем Кубок мира по шахматам. «Я очень рад победе Левона. Его игра в этом году впечатляет. Надеюсь, он продолжит играть и в матче претендентов, где тоже может победить. Китаец очень сильный противник и играет классно, так что победа Левона была важна», - передает «Арменпресс» слова Г. Мелкумяна.

Чемпионка Армении среди женщин Мария Геворгян сказала, что следила за игрой Левона с первой же партии. «Для меня очень важна его победа над Лагравом. Это была важная игра для нас всех. После нее я подумала, что Левон станет победителем Кубка. В быстрых шахматах ему нет равных. Не думаю, что Лижен не был равным соперником – в финале у них были равные возможности» - подчеркнула М. Геворгян.

Лидер армянских шахмат Левон Аронян выиграл Кубок мира. На турнире в Тбилиси он играл последнюю партию с китайцем Дином Лиженом. После 4-х классических партий у них было по два очка и все должно было решиться в тай-брейке. Набрав 4 очка, Левон спустя 12 лет снова стал победителем Кубка мира, первым из шахматистов дважды удостоенным этой награды. Аронян получил право 10-28 марта 2018 г в Берлине сыграть в турнире претендентов. В первый раз он выиграл Кубок мира в 2005 г. Гроссмейстер Л. Аронян трижды олимпийский чемпион, победитель командного первенства мира.