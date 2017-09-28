Мексике потребуется более $2 млрд на восстановление после землетрясений

Ликвидация последствий трех сентябрьских землетрясений в Мексике потребует более 37 млрд песо (свыше $2 млрд). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду президент страны Энрике Пенья Ньето.

Согласно предварительным подсчетам, на ремонт поврежденного жилья и строительство нового нужно будет выделить 10 млрд песо (около $550 млн). Еще 13 млрд (порядка $715 млн) необходимо будет предоставить для восстановления получивших ущерб школ, а 8 млрд песо ($440 млн) - объектов культурного наследия. Кроме того, жители штатов Оахака и Чьяпас получат 6,5 млрд песо ($375 млн) на ремонт своих домов.

Подземные толчки магнитудой 8,2, 7,1 и 6,1 произошли в Мексике 7, 19 и 23 сентября соответственно. К настоящему времени известно более чем о 400 жертвах удара стихии, сотни человек получили травмы.