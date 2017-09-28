Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Мария Геворгян в будущем году также примет участие в турнире «Ереван опен»


Победитель первенства Армении по шахматам среди женщин в будущем году также примет участие в турнире «Ереван опен».

 «Конечно, я могла сыграть лучше. Очень приятно было играть в турнире. Мне абсолютно не помогло то, что мы играли дома. Надеюсь, в будущем году будет лучше», - сказала шахматистка в беседе с журналистами, передает  «Арменпресс».

 На Втором международном турнире «Ереван опен» Мариам Геворгян разделила 2-3 места среди женщин с Армине Бабаян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации