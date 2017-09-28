Мария Геворгян в будущем году также примет участие в турнире «Ереван опен»

Победитель первенства Армении по шахматам среди женщин в будущем году также примет участие в турнире «Ереван опен».

«Конечно, я могла сыграть лучше. Очень приятно было играть в турнире. Мне абсолютно не помогло то, что мы играли дома. Надеюсь, в будущем году будет лучше», - сказала шахматистка в беседе с журналистами, передает «Арменпресс».

На Втором международном турнире «Ереван опен» Мариам Геворгян разделила 2-3 места среди женщин с Армине Бабаян.