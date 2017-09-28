Белый Дом предложил принять в 2018 году до 45 тысяч беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс доклад с предложением принять в 2018 финансовом году до 45 тысяч беженцев, заявил журналистам на брифинге представитель администрации США.

Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в 2017 финансовом году США приняли около 54 тысяч беженцев. Таким образом, администрация Трампа планирует сократить прием беженцев на 10 тысяч. Эта цифра станет самым низким порогом приема беженцев с момента подписания закона по их приему в 1980 году. С этого момента верхний показатель никогда не был меньше 67 тысяч, и в последние годы составлял около 70-80 тысяч беженцев. В 2016 финансовом году этот показатель при президенте Бараке Обаме составлял 75 тысяч беженцев.