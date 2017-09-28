Кортеж Трампа попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают журналисты пула Белого дома.

Отмечается, что один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал.

В департаменте полиции города Индианаполис заявили, что полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь. По данным Белого дома, у полицейского сломана щиколотка. Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.