В Иране заявили о готовности ответить на возможный выход США из ядерной сделки

Иран определится со своими действиями в случае выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в зависимости от конкретной политической обстановки. Прогнозировать ее заранее нельзя. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если США выйдут из соглашения, то это будет основой для решения Ирана также выйти из него. Однако есть дополнительные аспекты, которые повлияют на наше решение", - подчеркнул Зариф. По его словам, такими аспектами будет "политическая обстановка на тот момент" и позиция стран Европы.



