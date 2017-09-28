Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Ключевая нижняя палата парламента Японии прекратила свои полномочия


Палата представителей (нижняя палата), которая является ключевой в парламенте Японии, досрочно прекратила свои полномочия в соответствии с решением премьер-министра Синдзо Абэ о проведении внеочередных всеобщих выборов. Соответствующий указ императора Акихито зачитал в четверг на пленарном заседании палаты ее председатель Тадамори Осима, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ожидается, предвыборная кампания начнется 10 октября. Сами внеочередные выборы пройдут 22 октября.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации