Ключевая нижняя палата парламента Японии прекратила свои полномочия

Палата представителей (нижняя палата), которая является ключевой в парламенте Японии, досрочно прекратила свои полномочия в соответствии с решением премьер-министра Синдзо Абэ о проведении внеочередных всеобщих выборов. Соответствующий указ императора Акихито зачитал в четверг на пленарном заседании палаты ее председатель Тадамори Осима, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ожидается, предвыборная кампания начнется 10 октября. Сами внеочередные выборы пройдут 22 октября.