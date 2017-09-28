СМИ: власти Иракского Курдистана готовы обсуждать отправку наблюдателей в аэропорты

Власти Иракского Курдистана готовы вести переговоры с Багдадом об отправке наблюдателей в аэропорты этого автономного региона. Как сообщил в среду телеканал Rudaw, соответствующее заявление сделал министр транспорта и коммуникаций Иракского Курдистана Мавлюд Баумурад, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, "правительство Иракского Курдистана приняло решение об обсуждении с центральными властями в Багдаде вопроса об отправке наблюдателей в международные аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания".

Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines, иорданская Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, а также три турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus.



