Глава Каталонии заявил, что ЕС игнорирует кризис в отношениях между регионом и Мадридом

Евросоюз игнорирует кризис в отношениях между испанским центральным правительством и Каталонией. Об этом в среду заявил глава автономного региона Карлес Пучдемон, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они очень храбры, когда говорят о странах, в которых они не обладают компетенциями, но где же они, когда их граждане нуждаются в них? - приводит агентство слова Пучдемона. - Повернуться спиной к каталонцам - это решение Европы?"

По его мнению, воскресный референдум позволит жителям автономии быть услышанными. "Тот, кто не хочет услышать наш голос, должен обратиться к политическому отоларингологу", - заявил политик. По словам Пучдемона, в случае, если каталонцы проголосуют за независимость, он обратится к европейскому сообществу с просьбой вмешаться.