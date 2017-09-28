Европейские индексы - 27-09-17
МОСКВА, 28 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.41% и составил 12657.41 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 5281.96 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 7313.51 пункта, российский MICEX вырос на 0.48% и составил 2081.12 пункта, а RTSI снизился на 0.03% и составил 1127.32 пункта.
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