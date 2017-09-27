Президент Франции проведет 28 сентября в Таллине переговоры с канцлером Германии

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 28 сентября в Таллине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило в среду агентство AFP по сведениям, полученным из Елисейского дворца.

Встреча представителей двух стран состоится накануне проводимого 29 сентября в столице Эстонии саммита лидеров стран Европейского союза по цифровым технологиям. По завершению в Таллине официальной части двусторонних переговоров Меркель и Макрон продолжат обсуждение ряда вопросов в ходе делового ужина, который будет проведен по инициативе канцлера Германии.

Согласно данным агентства, одним из главных вопросов, выносимых на обсуждение лидеров двух стран, станут обширные предложения Эмманюэля Макрона по реформированию Европейского союза. С этой программой развития сообщества на ближайшие 10 лет французский политик выступил 26 сентября в парижском Сорбоннском университете. Особый упор в выступлении президента был сделан на сотрудничество Франции и Германии в рамках мер по реформированию и развитию Евросоюза. Теперь, чтобы лучше подготовиться к важным переговорам с Меркель, Эмманюэль Макрон намерен сократить в среду свое пребывание в городе Лионе, где он участвует в работе франко-итальянского саммита.

В саммите по цифровым технологиям в Таллине 29 сентября примут участие как лидеры стран ЕС, так и главы Европейской комиссии, Европейского совета и Европарламента.