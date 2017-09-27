Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 26 и 27 сентября, раскрыто 7

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 26 и 27 сентября, раскрыто 7.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 7 случаев мошенничества, 6 случаев кражи, по 1 случаю похищения человека, грабежа, присвоения, фальшивомонетничества, злоупотребления должностных полномочий и применения насилия в отношении представителя власти.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений, мошенничества и хулиганства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 1 человек погиб, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.