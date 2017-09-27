Президент РФ утвердил на пост главы Российской академии наук Александра Сергеева

Президент РФ Владимир Путин утвердил на пост главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, который одержал победу во втором туре выборов на этот пост. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Путин лично в ходе рабочей встречи ознакомил академика Сергеева с подписанным указом.

Путин на встрече с Сергеевым попросил его уделить внимание реализации стратегии научно-технологического развития России и совершенствованию нормативно-правовой базы академической науки.

"Александр Михайлович, прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах президента Российской академии наук, за вас проголосовало более 70%. Это знак доверия кандидатского сообщества, надежды на то, что вы, возглавив академию, будете и дальше ее укреплять, развивать, повышать ее авторитет, роль и значение в жизни страны. И я очень рассчитываю на то, что так оно и будет", - сказал Путин.

"В этой связи хотел бы попросить вас уделить необходимое внимание реализации стратегии, которая была принята некоторое время назад. Для этого, безусловно, нужно будет наладить деловые очень хорошие отношения с различными уровнями государственной власти, с правительством, с администрацией", - добавил президент РФ.

По его словам, "нужно, безусловно, будет выстроить отношения с известной структурой ФАНО".

"Рассчитываю, что мы вместе с вами будем думать над тем, как организовать эту работу, и если вы посчитаете необходимым, можно и нужно думать над совершенствованием нормативно-правовой базы, которая бы гарантировала развитие академии как ведущей структуры в научной сфере", - добавил Путин.

Президент РФ также предложил Сергееву возглавить координационный орган, куда войдут созданные советы по ключевым направлениям развития науки.

"Когда я упомянул о стратегии, если вы помните, там мы договаривались о том, что по каждому ключевому направлению будет создан соответствующий совет. Думаю, было бы целесообразно, чтобы поставить эту работу на практический фундамент, создать координирующий орган во главе с вами и с привлечением различных министерств, может быть, и ведомств. Такой межведомственный орган во главе с президентом академии наук, который бы координировал работу вот этих советов по ключевым направлениям развития науки", - сказал Путин.