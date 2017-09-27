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Великобритания была среди первых, кто осудил Геноцид армян: Алан Дункан


Великобритания осудила зверства и погромы армян еще сто лет назад. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявил государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан, отвечая на вопрос о том, что международное признание Геноцида армян предотвратило бы целый ряд преступлений - Холокост, Руанду и многие террористические акты, которые происходят сегодня.

«Мы были одними из первых осуждающих еще в топ время. Я посетил мемориальный комплекс, для меня это был очень эмоциональный момент. В Ереване есть четкие свидетельства, показывающие, что еще 100 лет назад британский парламент осуждил геноцид», - сказал он.  

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян добавил, что в мае 1915 года Великобритания вместе с Россией и Францией приняла заявление, характеризующее Геноцид армян как преступление против человечества.



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