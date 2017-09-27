Президент Республики Армения поздравил Левона Ароняна
Президент Республики Армения, президент Федерации шахмат Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание гроссмейстеру Левону Ароняну, который во второй раз выиграл Кубок мира по шахматам.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян пожелал Ароняну крепкого здоровья, высокого боевого настроя и новых славных побед.
«Ваша победа - новая страница в истории армянских шахмат и повод для вдохновения и гордости для всей нашей нации. Являясь лидером армянских шахмат, Вы прилагаете большие и эффективные усилия для продвижения и развития этого вида спорта в нашей стране», - говорится в поздравительном послании президента Республики Армения.