Глава МИД Армении надеется, что власти Ирака и региональные власти Иракского Курдистана смогут избежать напряженности

Министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян надеется, что власти Ирака и региональные власти Иракского Курдистана смогут избежать напряженности и найдут возможность решить текущие проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом Налбандян сказал на совместной пресс-конференции с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся 25 сентября. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.