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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в первой половине октября для подготовки встречи президентов Армении и Азербайджана


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в первой половине октября для подготовки встречи президентов Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом

«В ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана в Нью-Йорке мы говорили о подготовке встречи на высшем уровне в ближайшем будущем, а также о визите сопредседателей в регион», - сказал он.

Комментируя заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана о том, что Мамедъяров согласился с предложениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Налбандян отметил: «Только в Азербайджане могут сказать, какие предложения возбудили у них интерес».



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