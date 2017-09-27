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Глава МИД Республики Арцах принял членов союза «В поддержку Карабаха»


Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 27 сентября принял представителей французского союза «В поддержку Карабаха» во главе с его председателем Марал Асадурян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Арцаха подчеркнул важность деятельности союза, направленной на защиту интересов НКР во Франции, в том числе распространение объективной информации об Арцахе.

Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных программ, нацеленных   на укрепление связей между Арцахом и Францией.



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