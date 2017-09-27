Глава МИД Республики Арцах принял членов союза «В поддержку Карабаха»
19:28, 27 Сентябрь, 2017
Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 27 сентября принял представителей французского союза «В поддержку Карабаха» во главе с его председателем Марал Асадурян.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Арцаха подчеркнул важность деятельности союза, направленной на защиту интересов НКР во Франции, в том числе распространение объективной информации об Арцахе.
Стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных программ, нацеленных на укрепление связей между Арцахом и Францией.