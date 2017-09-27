Президент Армении принял государственного министра по вопросам Европы и Америки МИД Великобритании

Президент Армении Серж Саргсян принял государственного министра по вопросам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Саргсян отметил, что Армения заинтересована в углублении межгосударственных связей с Британией. Он отметил, что существующий после 25 лет установления дипломатических отношений между двумя странами потенциал сотрудничества еще не полностью реализован.

Подчеркнув участившиеся в последнее время взаимные визиты, президент выразил надежду на то, что эта динамика будет сохранена, а работа британского посольства в Армении выведет межгосударственные отношения на качественно новый уровень.

Поблагодарив за теплый прием, Дункан передал президенту Армении приветствие и пожелания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и заверил, что Соединенное Королевство также желает развивать и укреплять отношения с Арменией, выражает готовность содействовать правительству Армении с учетом приоритетов экономики страны.

Он также выразил надежду на то, что благодаря совместным усилиям уровень взаимодействия возрастет, а это в свою очередь обеспечит увеличение объема торгового оборота между двумя странами.

А. Дункан также подчеркнул, что Британия высоко оценивает осуществленную в Армении конституционную реформу, о чем он заявил также в парламенте республики.

Президент С. Саргсян заверил, что Армения намерена последовательно продолжать реализацию реформ в разных сферах с целью укрепления и развития государственности.

В ходе встречи стороны обсудили также процесс карабахского урегулирования, обменялись мнениями вокруг региональных проблем и вызовов.