Министр обороны Армении встретился с заместителем министра иностранных дел Польши

Министр обороны Армении Виген Саркисян встретился с заместителем министра иностранных дел Польши Бартошом Чихоцким.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-польского сотрудничества в сфере обороны и военно-промышленной сфере.

По словам министра, нет каких-либо препятствий для реализации направленных на развитие сотрудничества программ.

Бартош Чихоцкий отметил важность сотрудничества в оборонной сфере и подчеркнул заинтересованность польской стороны в его активизации. Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности.