В первом полугодии товарооборот между Арменией и Казахстаном увеличился на 38%

В первом полугодии текущего года товарооборот между Арменией и Казахстаном составил 2 млн 544 тыс долларов, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщает Арменпресс, об этом после 7-го заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии сообщил журналистам Ара Саакян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армении в Казахстане.

«Экспорт из Армении в Казахстан составил 2 млн долларов, а из Казахстана в Армении - более 500 тыс долларов. Компания Pernod Ricard имеет отличную сеть в стране, которая охватывает весь Казахстан. У казахстанских коллегах есть армянские натуральные соки и переработанные сельскохозяйственные продукты. В Казахстане многие продукты производятся армянами. Армяне производят молочные продукты - сыр, лаваш, бастурму, сухофрукты, масло и т.д.», - сказал Саакян.

По словам посла, традиционно Армения интересуется зерном, кондитерскими изделиями, а также лесной продукцией. «В последнее время резко возрос интерес Армении к автомобилям и оборудованию», - сказал Саакян.

Заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Ерлан Хаиров отметил, что на 7-м заседании армяно-казахстанской межправительственной комиссии обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

«Во всех сферах, в первую очередь, есть интерес к торгово-экономической сфере. Согласно статистическим данным, товарооборот между Казахстаном и Арменией в 2016 году увеличился на 8%, а в первой половине этого года он вырос на 38%. Это очень хороший показатель и показывает, что обе страны имеют большой потенциал для сотрудничества. Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Арменией», - подчеркнул Каиров.