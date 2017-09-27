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Встреча с группой членов организации “В поддержку Карабаха”


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 27 сентября принял группу членов организации "В поддержку Карабаха" во главе с ее руководителем Маралом Асатуряном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия с организацией.

Бако Саакян высоко оценил деятельность организации "В поддержку Карабаха" во Франции, что также важно для укрепления связей между Родиной и Диаспорой.



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