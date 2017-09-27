Премьер-министр Армении высоко оценил сбалансированную позицию Великобритании в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 27 сентября государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, отметив, что Армения очень заинтересована в углублении межгосударственных отношений с Великобританией, премьер подчеркнул, что за последние 25 лет дипломатических отношений было налажено двустороннее сотрудничество в различных направления.

Коснувшись регионального экономического сотрудничества, Карен Карапетян напомнил, что Турция держит границу с Арменией закрытой на протяжении десятилетий, создавая препятствия для реализации многочисленных региональных инициатив.

Премьер также подчеркнул совместную борьбу с международным терроризмом и выразил солидарность с британским народом в связи с лондонским терактом. Карен Карапетян высоко оценил сбалансированную позицию Великобритании в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мы придаем большое значение развитию двусторонних торгово-экономических отношений, будучи уверены в том, что существует огромный потенциал для улучшения нашего экономического сотрудничества. В этой связи я предлагаю обсудить организацию совместных бизнес-форумов, предпринять шаги для лучшего информирования британского бизнес-сообщества о благоприятной инвестиционной атмосфере в Армении и других инициативах.

Армения должна рассматриваться как мост для выхода на рынки Евразийского экономического союза и Ирана. Я убежден, что независимо от размера нашей страны мы можем быть интересны для международного бизнеса, и мы заинтересованы в том, чтобы британский бизнес расширил свое присутствие в нашей стране не только с точки зрения инвестиций, но и своей культуры», - подчеркнул премьер.

Он поприветствовал факт назначения торгового представителя Великобритании в Армении и выразил уверенность, что это будет способствовать развитию торгово-экономических отношений.

Алан Дункан подчеркнул, что Великобритания придает важность непрерывному развитию и углублению двусторонних отношений с Арменией. Он выразил убежденность в том, что деятельность торгового представителя Великобритании в Армении будет способствовать расширению и развитию торгово-экономических отношений.

«Мы готовы вовлечь Армению в проекты фонда «Добросовестное управление », оказать финансовую поддержку для осуществления реформ в сфере государственного управления, юстиции и экономики», - сказал госминистр.

Он также поприветствовал тот факт, что Армения подала заявку на участие в Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI) и считается страной-кандидатом, отметив, что это будет хорошей платформой для представления деловой атмосферы страны.

Премьер-министр Армении поблагодарил британскую сторону за оказанную экспертную поддержку в разработке стратегии борьбы с коррупцией правительства Армении, реформах в области защиты прав человека, а также помощь Центру стратегических инициатив.

В конце встречи стороны также коснулись упрощения режима двусторонней торговли, вопросов сотрудничества в сферах авиации, образования и культуры.