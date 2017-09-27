В Еревана открылась мозаика драконового ковра 16-го века

При содействии мэрии Еревана, компания «Мегерян карпет» по соседству с Лебединым озером открыла мозаику драконового ковра (вишапагорг). На торжественном открытии мозаики, изготовленной из разноцветных и полудрагоценных камней, присутствовал также мэр Еревана Тарон Маргарян. Мозаика драконового ковра изготовлена из примерно 900 тысяч камней, среди которых мрамор, гранит, азурит, туф-песчаник.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в своей речи президент компании «Мегерян карпет» Раффи Мегерян выразив благодарность мэру Еревана за постоянное содействие программам компании, подчеркнул, что данное предложение мэрии не только своеобразный шаг, но и еще одна возможность данным образом представить армянское культурное наследие.

Советник мэра Еревана, главный дизайнер Еревана Гага Аматуни в свою очередь отметил, что данная инициатива является еще одним удачным примером сотрудничества мэрии Еревана с частным сектором, которое будет носить продолжительный характер.

Стоит отметить, что дизайн этого ковра взят из оригинала драконового ковра 16-ого века, который находится в музее истории Лондона.