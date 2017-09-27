Стартовал первый в мире морской секс-круиз

В Венеции стартовал первый в мире эротический морской круиз Desire Cruise. Лайнер Azamara Quest отправился в путь вечером во вторник, 26 сентября. Такая информация доступна на сайте Seatracker.ru, отслеживающем движение судов в реальном времени, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Роскошный лайнер длиной 180 метров совершит путешествие по Адриатическому морю. Он будет заходить в порты Хорватии и Словении.

Завершится круиз 3 октября возвращением в Венецию. Как сообщается на сайте проекта, все билеты на Desire Cruise уже проданы. При этом тарифы колебались от 3,2 тысячи до 11 тысяч долларов за каюту.

В процессе путешествия для отдыхающих будут организованы эротические вечеринки и другие развлечения для взрослых. В определенных зонах на борту Azamara Quest можно будет находиться полностью обнаженным.

Ранее стало известно, что второй круиз Desire Cruise состоится в 2018 году. Лайнер выплывет 28 апреля из Барселоны и завершит свой путь 5 мая у итальянского города поблизости от Рима.