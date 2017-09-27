Подходы Армении созвучны заявлениям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян считает приоритетными вопросы статуса и безопасности народа Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом Налбандян сказал на совместной пресс-конференции с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом, отвечая на вопрос журналиста о его выступлении на конференции Армения-Диаспора, где он рассказал о территориях.

«Если эти проблемы найдут решение, остальные будут вторичными. Я не говорил о каких-то конкретных территориях, но я говорил о трех принципах и шести элементах, включенных в 5 заявлений президентов стран-сопредседателей. По словам сопредседателей, эти принципы и элементы имеют силу, когда их применять вместе, и если отделить их друг от друга, как это пытается сделать Азербайджан, то это сделает невозможным урегулирование», - сказал Эдвард Налбандян.

Министр напомнил, что в своем выступлении он упомянул о многоуровневых гарантиях безопасности.

«Я не знаю, почему, но некоторые люди ищут сенсации. Нам это не нужно. Мы проводим политику, которую проводили раньше, и в результате мы можем сказать, что наши подходы созвучны заявлениям стран-сопредседателей, и мы взяли за основу для урегулирования, а Азербайджан постоянно отказывается от этого», - подчеркнул министр.