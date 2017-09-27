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Зоологи нашли на Соломоновых островах мифическую гигантскую крысу


Зоологам из США удалось обнаружить на Соломоновых островах первые реальные следы мифической гигантской крысы, способной посоперничать в размерах с небольшими породами собак и кошек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Mammology.

"Данный новый вид млекопитающих является действительно удивительным существом – это огромная, просто гигантская крыса. Это первый вид крыс, найденных за последние 80 лет на Соломоновых островах, следы которых ученые безуспешно искали все это время", — рассказывает Тайрон Лэйвери  из Полевого музея Чикаго (США).

Эта крыса, получившая имя Uromys vika, действительно является очень крупным грызуном – ее масса составляет около килограмма, а длина – примерно 45 сантиметров. Ее необычайно большие размеры, как предполагают ученые, могут быть обусловлены необычной диетой этого уже не мифического существа – "вика" питается кокосовыми орехами, прогрызая их скорлупу и выедая мякоть ореха изнутри.

 

 



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