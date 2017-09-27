Госминистр Великобритании надеется на продолжительность двусторонних отношений с Арменией

Государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан надеется, что в течение следующих 25 лет дипломатических отношений сотрудничество между Великобританией и Арменией будет расширяться в ряде сфер - торговле, политическом диалоге и т.д. Как сообщает Арменпресс, об этом он заявил в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

«Наши отношения находятся в очень хорошем состоянии. Мы надеемся, что его продолжение будет очень прочных двусторонних отношений, существующих между двумя государствами», - сказал он.

Он отметил, что принес в Армению теплые пожелания премьер-министра Терезы Мэй, а также одно сообщение - Великобритания откажется от Европейского союза, но не от Европы и всего мира.

«Мы будем и впредь играть свою роль на международной арене через ООН, ОБСЕ и НАТО и проявляем особый интерес к этому региону мира в вопросах, касающихся обороны, безопасности и торговли», - подчеркнул Дункан.

По приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан посетил Армению с 26 по 28 сентября.