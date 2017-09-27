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Азиатские индексы - 27-09-17


ТОКИО, 27 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 20267.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.50% и составил 1664.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3345.27 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 27642.43 пункта.



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