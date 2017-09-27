ЕК предложила схему распределения еще 50 тыс. беженцев в течение двух лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила новую схему распределения беженцев по странам Евросоюза - 50 тыс. человек в течение двух лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Мы предлагаем новую схему распределения хотя бы 50 тыс. беженцев в течение двух лет. Новая схема будет действовать до октября 2019 года", - говорится в заявлении ЕК.

Что касается старой схемы, в соответствии с которой страны - члены ЕС должны были переселить 160 тыс. мигрантов, то сообщество намерено до конца года распределить в ее рамках всего около 8 тыс. человек. "Немедленный приоритет сейчас - обеспечить быстрое переселение всех оставшихся лиц, которые прибыли в Грецию и Италию до 26 сентября. В общей сложности ожидается, что в рамках этой программы будет переселено около 37 тыс. человек", - поясняется в документе.

В сентябре 2015 года ЕС на пике миграционного кризиса принял двухлетнюю программу расселения 160 тыс. нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. Во вторник, 26 сентября, срок действия этой программы формально прошел. Брюсселю удалось на сегодняшний день расселить всего 29 тыс. мигрантов из квот на 160 тыс. человек. Это менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению по квотной программе.





