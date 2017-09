Пассажирка застряла в аэропорту и заставила всех вокруг танцевать

Машид Мазуджи (Mashid Mazooji) пропустила стыковочный рейс в аэропорту американского города Шарлотт, но решила не терять времени даром и заставила танцевать всех, кто встретился ей на пути. В результате девушка смонтировала ролик, на котором танцуют и пассажиры, томящиеся в ожидании вылета, и работники аэропорта, и сотрудники местного общепита, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

«Я не хотела сидеть в гневе всю ночь, вместо этого я осуществила то, что делает меня счастливее ... Станцевала!» — пишет девушка под роликом на YouTube. Видео All Night Long at The Airport собрало больше миллиона просмотров.