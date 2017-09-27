В вопросе сроков встречи президентов Армении и Азербайджана нет определенности: Шаварш Кочарян

На данный момент нет четкости в вопросе организации встречи президентов Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в Национальном Собрании заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Об этом говорили министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы знаем, что были некоторые договоренности о том, что сопредседатели должны посетить регион - Ереван, Степанакерт и Баку. Я думаю, что время встречи президентов будет выяснено во время этих визитов», - заявил Кочарян.

На вопрос о том, представили ли сопредседатели новые предложения, Шаварш Кочарян ответил: «Что означает новые предложения? Я этого не понимаю. До сих пор есть один документ, который является основой для переговоров. Это Мадридский документ. Если в ходе переговоров были некоторые другие предложения, то это другая сторона вопроса. Просто ситуация после апрельской войны такова, что для всех очевидно, что для прогресса необходима соответствующая атмосфера. Прогресс невозможен и без участия Арцаха в переговорах - то, что неоднократно говорили сопредседатели. Есть два фактора - атмосфера доверия, которая включает в себя реализацию договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, а также участие Арцаха в переговорах. Ничего другого нового нет».

Коснувшись вопроса о том, забыты ли сейчас венские и санкт-петербургские договоренности, заместитель министра иностранных дел Армении ответил: «».