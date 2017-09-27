Аргентина готова развивать диалог с Евразийской экономической комиссией

Вопросы экономического сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Аргентиной обсудили Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Российской Федерации Рикардо Лагорио в ходе рабочей встречи 27 сентября. Тигран Саркисян отметил значимость подписания Меморандума о взаимопонимании и торгово-экономическом взаимодействии ЕАЭС с Аргентиной. Кроме того, важным направлением деятельности Комиссии в латиноамериканском регионе должно стать развитие эффективного диалога с МЕРКОСУР – интеграционным объединением, членом которого является Аргентина, передает Арменпресс.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что экономическое сотрудничество государств Евразийского экономического союза с Аргентиной имеет давнюю историю. В последние годы у предпринимателей наших стран активно растет интерес к взаимной торговле. Так, за первую половину 2017 года экспорт товаров из ЕАЭС в Аргентину увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению Тиграна Саркисяна, диалог Евразийской экономической комиссии с правительством Аргентины придаст новый импульс взаимодействию предпринимательского сообщества, стимулирует кооперацию, позволит создать совместные предприятия в самых различных отраслях и сегментах экономики, обеспечит аргентинский бизнес информацией о принципах, правилах и требованиях, действующих в ЕАЭС.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Российской Федерации Рикардо Лагорио обратил особое внимание на важность развития взаимоотношений с МЕРКОСУР –интеграционным объединением, в которое входят пять крупнейших стран Латинской Америки: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай. ЕАЭС и МЕРКОСУР являются экономическими союзами и реализуют схожие цели – формирование общих рынков, содействие свободной торговле, беспрепятственному перемещению товаров, развитие единого рынка трудовых ресурсов и создание стимулов для внедрения инновационных технологий в экономиках государств-членов.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что Комиссия готова продолжить работу над проектом Меморандума о сотрудничестве с МЕРКОСУР по торгово-экономическим вопросам.

По итогам встречи стороны договорились об активизации взаимодействия на всех уровнях.