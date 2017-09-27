Левон Аронян завоевал Кубок мира
Левон Аронян завоевал Кубок мира. Как сообщает Арменпресс, на проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам состоялась последняя партия финального матча между Левоном Ароняном и Дин Лижэнем.
После четырех классических партий и равного счета победитель был определен на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени).
Аронян стал первым в мире шахматистом, который два раза завоевал Кубок мира.
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