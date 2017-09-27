Проход урагана "Мария" по острову Пуэрто-Рико не вывел из строя, но повредил 305-метровую радиотарелку телескопа "Аресибо", что поставило его существование и дальнейшую работу под угрозу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает новостная служба журнала Science.

"Телескоп пережил эту катастрофу, однако те небольшие повреждения, которые оставила "Мария", могут вывести его из строя на несколько месяцев. Если эти проблемы будут серьезными, то тогда Национальный научный фонд США получит очередной аргумент в пользу закрытия обсерватории", — завил астроном Джон Мэттьюс (John Mathews) из университета Пенсильвании в Стейт-Колледже (США), чьи слова приводит журнал.