Бейонсе и Джей Зи купили столетний особняк

Американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи стали владельцами роскошного поместья в пригороде Нью-Йорка — в Хэмптонс. Об этом сообщает Forbes. За дом с семью спальнями и собственным участком у лагуны они заплатили 26 миллионов долларов. По словам риелторов, такое жилье подошло бы и королеве.

Дом площадью 3,6 тысячи квадратных метров был построен 100 лет назад американским архитектором Стэнфордом Уайтом, строившим жилье для богачей. Среди его самых известных проектов — триумфальная арка Вашингтона и Мэдисон-сквер-гарден,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Дом окружен заповедными лугами, а окна гостиной выходят на пруд. При отделке ванных комнат использовался мрамор, привезенный из Вероны, мебель сделана вручную из драгоценных пород дерева.

Бейонсе Ноулз-Картер и Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года.