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Более 700 тыс. мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш


Из Мьянмы в Бангладеш бежало от 700 тысяч до 800 тысяч представителей мусульманской народности рохинджа, сообщил в среду верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Это чрезвычайная ситуация... Я никогда не видел, чтобы у такого большого количества людей было так мало (имущества - ИФ), они нуждаются во всем", - заявил он, выступая перед журналистами,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что в связи с наплывом беженцев-рохинджа в Бангладеш наблюдается острая нехватка предметов первой необходимости - продовольствия и чистой воды - а также мест размещения.



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