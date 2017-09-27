Палестину приняли в Интерпол

Палестина, а также Соломоновы острова стали членами Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщается в среду в Twitter Интерпола.

"Государства Палестина и Соломоновы острова теперь являются странами-членами Интерпола", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что таким образом число стран, состоящих в организации, составляет в настоящий момент 192.

Палестинские власти подали заявку на присоединение к Интерполу в 2015 году.

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Его штаб-квартира расположена во французском городе Лионе.



