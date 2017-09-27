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Россия и США создадут на орбите Луны новую станцию Deep Space Gateway


Главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии.

Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 году", — сказал Комаров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 



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