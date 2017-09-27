В южных штатах Бразилии задумались о проведении референдума о независимости

Три южных штата Бразилии планируют 7 октября провести консультацию с гражданами о возможности референдума о независимости в 2018 году, сообщил РИА Новости один из лидеров движения Sur Libre ("Свободный Юг") Селсо Деушер (Celso Deucher).

"Мы испытываем ужасную потерю ресурсов и всегда подвергаемся плохому распределению налогов … постоянная бюджетная дискриминация отсылает южный регион почти на уровень небытия, это оставляет нас без надежды на будущее под руководством Бразилии", — заявил Деушер,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о трех бразильских штатах Санта-Катарина, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул, численность населения которых составляет 29 миллионов человек. Сообщается, что в этих штатах отмечаются самые высокие доходы на душу населения в Бразилии.

Движение "Свободный Юг" возникло в 1992 году в городе Лагуна, входящего в состав штата Санта-Катарина, затем к нему присоединились два других штата. Самым большим достижением движения стала организация в 2016 году опроса населения, в котором приняли участие 500 тысяч человек. В ходе голосования 95% опрошенных заявили, что три штата на юге страны должны объединиться и сформировать государство за пределами Бразилии.