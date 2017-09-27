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Гагик Минасян: непрерывность процесса реформ приносит свои плоды


Реформы в Армении носят непрерывный характер и не случайно, что они высоко оцениваются соответствующими международными структурами.

Об этом сказал в беседе с  «Арменпресс»  депутат НС, член фракции РПА председатель постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян, комментируя улучшение позиций Армении в международных рейтинговых таблицах. Так, по расчетам Всемирного экономического форума, Армения улучшила свои поззиции на 6 пунктов, заняв 73 место среди 137 стран.

 « Мы сделали много для облегчения ведения бизнеса и сейчас это стало очевидно”, - сказал  он.

Отвечая на вопрос, насколько эти показатели помогут привлечению инвестиций, Г. Минасян сказал, что это обусловлено  несколькими факторами. В Армении, в основном,  этому мешают неурегулированность карабахского конфликта и отсутствие надежных путей сообщения с внешним миром.

 «Следовательно, очень важно понять: реалии, в которых мы находимся, заставляют нас до конца использовать наши преимущества перед соседями. Работа, которую мы проводим для улучшения бизнес-среды, направлена на смягчение этих двух отрицательных факторов. Крайне важно продолжать работать по разным направлениям”, - сказал он.

По расчетам Всемирного экономического форума, Армения улучшила свои позиции на 6 пунктов, заняв 73 место среди 137 стран. В  прошлом году она занимала 79 место. Первые три места среди стран с наибольшей конкурентоспособностью  занимают Швейцария, США и Сингапур. Рейтинговая таблица составляется с 1979 г. Современная методика расчета применяется с 2005 г.

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