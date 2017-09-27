CNN: Гейтс сменил IPhone на устройство с Android

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс перешел со смартфона компании IPhone на мобильное устройство на платформе Android. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

"Без IPhone", - приводит телеканал слова миллиардера. При этом CNN отмечает, что Гейтс не уточнил, какой именно телефон он использует, но подчеркнул, что на устройстве установлено "большое количество программного обеспечения от Microsoft". В связи с этим телеканал и делает вывод, что филантроп перешил именно на устройство на платформе Android,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Microsoft в июле объявила об отказе от линейки Windows Phone и ПО для него в основном из-за сокращения потребительского спроса и отсутствия разнообразия приложений. По данным CNN, в первом квартале 2017 года доля в общем объеме рынка Windows Phone составляла лишь 0,1%.





