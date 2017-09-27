Ирак ограничил международные рейсы из Курдистана

Авиавласти Ирака прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане после референдума о независимости автономного региона, следует из сообщения Управления гражданской авиации Ирака (CAA).

"Начиная с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) 29 сентября все полеты в Эрбиль и Сулейманию и все вылеты из них будут приостановлены до дальнейшего извещения. Исключением являются внутренние рейсы иракских авиакомпаний", — сообщается в пресс-релизе управления,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Правительство Ирака во вторник заявило о своем решении ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.