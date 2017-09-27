По случаю Всемирного дня туризма прибывшим в Ереван гостям преподнесены интересные сюрпризы

По случаю Всемирного дня туризма отдел туризма аппарата мэрии Еревана выступил с уникальной инициативой. С раннего утра в аэропорту «Звартноц» прибывших в столицу гостей ожидал приятный сюрприз в виде символических подарков. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, туристам были розданы официальные путеводители по Еревану, бесплатные билеты на официальный городского туристический маршрут «Ереван Сити Тур» и в музей истории города Ереван, карты столицы, а также купоны на скидку для посещения достопримечательностей.

«Подобные мероприятия подчеркивают гостеприимство нашего города и передают тепло гостям нашей столицы. Цель этой акции-прямо из аэропорта направить туристов в самые привлекательные туристические места столицы и проинформировать их о культурных учреждениях, памятниках и действующих интересных услугах»,-отметил начальник отдела туризма аппарата мэрии Еревана Геворг Орбелян.

Стоит отметить, что инициатива реализована в рамках сотрудничества мэрия Еревана-частный сектор. Инициативу поддержали организации «Ереван карт» и «I am Armenia», туристический журнал «Туринфо».