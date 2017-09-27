В Армении зафиксирован 21,6% рост экспорта

В Армении зафиксирован серьезный рост экспорта, заметен рост также и импорта.

По сообщению «Арменпресс», об этом рассказал журналистам директор консалтинговой компании “EV Consulting», председатель исследовательского центра «Экономика и ценности» Манук Эргнян.

По его словам, экспорт вырос на 21,6 %, выросли и прямые иностранные инвестиции.

«Это очень важно, так как инвестиции стимулируют рост экономики», - отметил он. М. Эргнян отметил, что рост экономической активности объясняется положительными тенденциями иностранных рынков.

В первой декаде рост экономической активности составил 6,5 %, во второй – 5,5%. Это самые высокие показатели за последнее время. Рост обеспечен за счет горнодобывающей, перерабатывающей промышленности и торговли. За декаду зафиксирован рост перерабатывающей промышленности примерно на 11%, торговли – на 18%.

«Падения показателей сельского хозяйства могут носить сезонный характер или быть обусловлены климатическими условиями, но это тревожный сигнал.Необходимо также преодоление бедности, создание новых экономических потенций, рост инвестиций. Наконец, очень важны технологические преобразования», - считает М. Эргнян.