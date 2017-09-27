Талибы попытались уничтожить главу Пентагона при обстреле аэропорта Кабула

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, отметив, что их целью был шеф Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает в среду афганский телеканал TOLO.

Ранее телеканал сообщил, что на территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время, по информации агентства Рейтер, ответственность за обстрел кабульского аэропорта вслед за талибами взяла на себя террористическая группировка ИГ*).



