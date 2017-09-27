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Ара Баблоян принял министра Европы и Америк министерства иностранных дел и сотрудничества Великобритании


Председатель НС РА принял 27 сентября министра Европы и Америк министерства иностранных дел и сотрудничества Великобритании сэра Алана Дункана.

Приветствовав гостя, председатель НС отметил, что Армения перешла на парламентское правление и в этом ей помог опыт Великобритании. А. Баблоян, подчеркнув полезность сотрудничества с посольством Великобритании, отметил важность инициатив посла в Армении и, в частности, продуктивность программы развития Национального собрания.

Как сообщили  «Арменпресс»   в управлении по связям с общественностью и средствами информации НС, сэр Алан Дункан выразил благодарность за прием и отметил важность сотрудничества между двумя странами, активные контакты парламентариев и обмен опытом. Он сказал, что Великобритания выходит из ЕС, но не из Европы.

Во время        встречи были обсуждены ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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