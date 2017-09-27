Отменить Obamacare не получается: республиканцы вновь терпят поражение

Вторая попытка заменить самое знаковое детище Барака Обамы - систему медицинского страхования Obamacare - потерпела неудачу из-за разногласий внутри самой Республиканской партии по поводу нового закона.

Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз стала третьим членом Республиканской партии, кто выступил против нового закона, призванного заменить Obamacare. До нее против законопроекта высказались сенатор от Аризоны Джон Маккейн и сенатор от Кентукки Рэнд Пол, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Руководство Республиканской партии было вынуждено отозвать спорный законопроект, план партии по замене программы медицинского страхования Obamacare на голосование поставлен на этой неделе не будет.

Неспособность заменить Obamacare - серьезный удар по руководству Республиканской партии и президенту Дональду Трампу, который ставил во главу угла отказ от Obamacare на президентских выборах.

Республиканцы не могут прийти к консенсусу, и это несмотря на то, что Республиканская партия сохраняет большинство в обеих палатах конгресса.