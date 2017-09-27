МИД Арцаха приветствует проведение референдума о независимости Иракского Курдистана

Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах распространило заявление в связи с проведением 25 сентября в Иракском Курдистане референдума о независимости. Как сообщили “Арменпресс” в управлении информации и по связям с общественностью МИД, в заявлении говорится:

“Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов. Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными средствами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе.