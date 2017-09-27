В США набирает популярность мобильное приложение, спасающее от очередей

Команда разработчиков из Австралии выпустила мобильное приложение для смартфонов производства Apple и на базе Android, которое призвано помочь людям, не желающим томиться в очередях.

Речь идет о сервисе, который позволит пользователям фактически нанимать других людей, чтобы те стояли в очереди за них и потом уступали свое место. Пока такая функция доступна только для жителей и гостей Нью-Йорка.

Приложение под названием Placer работает по простому принципу. Турист хочет посетить городской музей, но желающих попасть туда очень много, а времени, как это часто бывает, мало. Через телефон на карте нужно указать конкретное место, время начала ожидания и выбрать "плэйсера" - человека, готового постоять в очереди. Приложение будет информировать пользователя по мере его приближения к конечной точке. "Клиенту" остается только успеть вовремя и поменяться с тем, кто держал для него место,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость услуги составляет приблизительно $25-30. Оказывать ее могут люди, зарегистрировавшиеся на специальном сайте. Обычным пользователям это не требуются, они могут войти в приложение через свои профили в соцсетях.

Приложение пока работает в тестовом режиме, в случае успеха услуга станет доступна в других городах США и Европы.





